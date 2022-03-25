Gerede’ye hibe destekli kredi



Yapılan Toplantılara Orman İşletme Şefleri, ORKÖY sorumlusu, ilgili köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı ve verilecek kredilerin kimler tarafından kullanılabileceği, yapılacak olan iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kredilerin geri ödemesinin nasıl ve hangi zamanlarda olacağı, kredi geri ödemesi yapılamadığı durumlarda karşılaşacak olan sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler verildi. Gerede'de uygulanacak motorlu testere, dış cephe mantolama ve katı yakıtlı kat kaloriferi projeleri için kullandırılacak krediler yapılan toplantılarda tespit edilerek sahiplerini buldu.

2022 yılında ORKÖY kapsamında Gerede Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Dursunfakı köyünde 5 aile, Külef köyünde 5 aile, Adaköy köyünde 4 aile, Çayören köyünde 5 aile, Dağkara köyünde 3 aile, Yazıkara köyünde 6 aile, Salur köyünde 5 aile, Güneydemirciler köyünde 4 aile, Çağış köyünde 5 aile, Aşağıkuldan köyünde 5 aileye Dış Cephe Mantolama projesi kapsamında kredi kullandırılacağı, bu kredinin %20 si ORKÖY hibesi olup, kalanının 1 yıl geri ödemesiz 5 yıl boyunca yıllık 5 taksitte geri ödemeli olacağı,

Yazıkara 3 aileye Katı Yakıtlı Kalorifer Sistemi projesi kapsamında kredi kullandırılacağı, bu kredinin %20 sinin ORKÖY hibesi olacağı

Karapazar 10 Motorlu Testere (Kabuk Soyma Aparatlı-Benzinli) kredisi kullandırılacağı ve bu kapsamda kullandırılan kredilerin %20 sinin ORKÖY hibesi olacağı bildirildi.

Yetkililerce yapılan açıklamada, Orman köylülerimize verilen ORKÖY desteklerinin, orman köylüsünün refah düzeyinin yükseltilmesinin hedeflendiği ve alternatif geçim kaynaklarının oluşturularak orman köylüsünün her daim yanında olunduğunun hissettirileceği ifade edildi.