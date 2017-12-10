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10 Aralık 2017 Pazar
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    • Gerede’ye iki yeni cami

    Geredeli hayırsever vatandaşlar tarafından Bahçelievler Mahallesi ve TOKİ konutlarında yaptırılan ve tamamlanma aşamasına gelen iki caminin yakın zaman açılması planlanıyor.

    10 Aralık 2017 Pazar 07:07
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    Gerede’ye iki yeni cami
      

    Haber: BMA

    Arsalarını Gerede Belediyesi’nin tahsis ettiği, Bahçelievler Mahallesi ve TOKİ konutlarında hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan ve tamamlanma aşamasında olan camilerin yakın zamanda hizmete açılacağı belirtildi. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Yaptığımız çalışmalar ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Bahçelievler Mahallesi ve TOKİ konutlarına bu camilerimizin yapımına karar verdik, arsalarını tahsis ettik. Bu camilerimizi yaparken emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Camilerimiz hem ibadet hem de eğitim yerleridir. Camilerimizi yaptıran hayırsever hemşehrilerime teşekkür ederim,  ilçemize hayırlı olsun” dedi.

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Geredeli, Hayırsever, Vatandaşlar, Bahçelievler, Mahallesi

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