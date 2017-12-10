Haber: BMA

Arsalarını Gerede Belediyesi’nin tahsis ettiği, Bahçelievler Mahallesi ve TOKİ konutlarında hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan ve tamamlanma aşamasında olan camilerin yakın zamanda hizmete açılacağı belirtildi. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Yaptığımız çalışmalar ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Bahçelievler Mahallesi ve TOKİ konutlarına bu camilerimizin yapımına karar verdik, arsalarını tahsis ettik. Bu camilerimizi yaparken emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Camilerimiz hem ibadet hem de eğitim yerleridir. Camilerimizi yaptıran hayırsever hemşehrilerime teşekkür ederim, ilçemize hayırlı olsun” dedi.