Gerede’ye TOBB’dan okul müjdesi



Haber: S. Özge Yücel

Gerede Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka sosyal medyadan yaptığı açıklamada” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığı protokol çerçevesinde talebimiz üzerine Geredemize TOBB tarafından okul yapımı gerçekleştirilecektir.

Geredemize bizlerin taleplerini destekleyerek yeni bir okul kazandıran ve desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen başta TOBB Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Milli Eğitim Bakanımız Sn. Mahmut Özer’e ve emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İlçemize hayırlı olsun” İfadelerini kullandı.