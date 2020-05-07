Gerede’ye yeni fabrika

Haber: BMA

Deri Organize Sanayi Bölgesinde hali hazırda üretim yapan İskefe Deri, yeni bir istihdam alanı oluşturmak için Karma OSB’de temel atma töreni gerçekleştirdi. Temeli atılan yeni fabrikada jelatin üretimi gerçekleştirileceği öğrenildi. Deri OSB’de birçok kişiye istihdam sağlayan İskefe Deri yeni açılacak fabrikada da istihdam olanağı sağlayarak ilçeye önemli bir katkı sunacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “İskefe Deri yöneticilerine İlçemize yaptıkları bu yatırımdan dolayı teşekkür ederim. Biz, sanayicilerimizi yatırım yapmaya çekmek için çok önemli çabalar harcıyoruz. Göreve geldiğim gün de söyledim, Gerede’ye çivi çakanın, yatırım kazandıranın, istihdamı artıranı omzumuzda taşırız. Böyle bir dönemde temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz yeni istihdam alanının İlçemize, Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.