Gerede’ye yeni Hükümet Konağı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan Yeni Hükümet Konağı’nın yapım ihalesi; Bolu İl Özel İdaresi tarafından 5 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.00’da Bolu İl Özel İdaresi’nde gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilen ihale sonrası yapım işini alan firma yer tesliminden itibaren 500 takvim gününde işi teslim edecek. Yeni Hükümet Konağı, Gerede Belediyesi’ne ait İtfaiye Müdürlüğü ve Atölye Amirliği’nin bulunduğu alana yapılacak. Yeni Hükümet Konağı yapıldıktan sonra, vatandaşlar ulaşım, park ve trafik açısından rahatlama yaşayacaklar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Mevcut Hükümet Konağımız fay hattı üzerinde bulunuyor. 2019 Seçim projelerimiz arasında yer alan Yeni Hükümet Konağı’nın yapılacağını hemşehrilerimize seçim öncesi vaat etmiştik. Diğer projelerimiz gibi bu projemizde hayata geçiyor. Bütün projelerimizde olduğu gibi bu binanın yatırım programına aldırılmasında ve ihaleye çıkartılmasında büyük emekleri bulunan Bolu Milletvekillerimiz Sayın Arzu Aydın’a ve Sayın Fehmi Küpçü’ye şahsım ve İlçe Halkım adına şükranlarımı sunarım. Yeni Hükümet Konağı projemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Gerede Belediyesi’ne bağlı Atölye ve İtfaiye Müdürlüğü kendi binaları yapılana kadar geçici olarak Eski Karayollarında bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü binasında hizmet vermeye devam edecek.