Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve beraberindeki heyet yatırım programına giren KYK yurdu alanı ve Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kampüs alanı ile ilgili Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile incelemelerde bulunmak üzere Gerede’ye ziyarette bulundu. Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişi yapan heyet, kampüs alanının genişletilmesi, kamulaştırılması ve yeni yapılacak 300 kişilik kız öğrenci yurdunun inşa edileceği alanı incelediler.

Konu ile açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Yeni yapılacak KYK yurdumuzu Rektörümüz ve yetkililerle yerinde inceledik. Gerede 2 yıllık yüksekokuluyla ve 4 yıllık Uygulamalı Bilimler yüksekokuluyla öğrenciler tarafından tercih edilen bir okul konumunda yeni açılan ve açılacak bölümlerimizle birlikte öğrenci sayımız artacağından şimdiden bu ihtiyacı karşılamak üzere tedbirler alıyoruz. Kampüs alanının ihata duvarlarını da yapılmasını sağlayarak çevreleyeceğiz. Rektörümüze ve yetkililerimize yapılacak çalışmalarla ilgili göstermiş oldukları yaklaşımlardan ötürü şükranlarımı sunarız. İlçemize Hayırlı olsun” diye konuştu.