Gerede’ye yoğun ilgi

Haber: BMA

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) 7 bölgeden 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 18 kalkınma ajansı, 150 civarında oda ve borsa ile toplam 647 civarında katılımcı firma yer aldı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı çatısı altında Fuara katılan Gerede Belediyesi standı yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin ayakkabılık deri ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Gerede’nin deri sanayisinde imal edilen derilerinden üretilen deri kemerleri, deri halıları, deri tabloları, çöven otundan yapılan şak şak helvası ve süzme yoğurttan yapılan keşi YÖREX’te ziyaretçileriyle buluşturdu. İlçenin tarihini ve kültürünü tanıtan Gerede Belediyesi'nin standı yoğun ilgi gördü. Gerede Belediyesi’nin yer aldığı standı Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere Antalya'da ikamet eden Geredeliler ve binlerce kişi ziyaret etti. Standı ziyarete gelenlere kutu içersinde şak şak helvası, broşür, çanta, kalem gibi promosyon ürünler hediye edilmesi ziyaretçileri mutlu etti.