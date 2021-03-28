Gerede’yi yasa boğdular

Haber: N. Halid Altundal

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan İstanbul'a giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 AAY 823 plakalı otomobil, Akçakoca-Karasu bağlantı yolu Edilli mevkisinde çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

GEREDE’Yİ YASA BOĞDULAR

Kazada hayatını kaybedenlerden 2'sinin Gerede ilçesinden oldukları öğrenildi. Kazada, Gerede'nin yakından tanıdığı iki isim Fikret Yaman ve Fuat Karagöz vefat etti. Yaman ve Karagöz’ün vefatı ilçeyi yasa boğdu. Sevenleri sosyal medya platformlarından onlarca taziye mesajı paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021, 12:58