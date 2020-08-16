“Gerekli denetim ve uyarılara devam edeceğiz”

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle Mücadele Değerlendirme Toplantısı, Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapıldı. Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ve ilgili daire müdürleri katıldı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilimizde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, salgınla mücadelenin en etkili şekilde sürdürülmesi için alınması gereken ilave tedbirler görüşüldü.

“DENETİMİN ÇEŞİTLİLİĞİNİ GELİŞTİRECEĞİZ”

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğinin önemine değinen Vali Ümit, “Koronavirüs ile ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında, Bilim Kurulu ve ilgili Bakanlıklarımız, yerelde ise Valilikler olarak İl Pandemi Kurulları, Hıfzıssıhha Meclisleri ve aynı zamanda vatandaşlarımızın desteğiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Hem birey hem de toplum sağlığını korumak amacıyla, vatandaşlarımızın alınan tedbirlere en etkin şekilde riayet etmesi için her gün tüm ilgili kurumlar ve kişilerle sahada olarak gerekli denetim ve uyarıları yapmaya devam edeceğiz, denetimin çeşitliliğini de geliştireceğiz” dedi.