Haber: C. Kutay Aykan

Gazeteci yazar Yılmaz Özdil’in “Mustafa Kemal Atatürk” kitabının özel baskısının 2 bin 500 TL’ye satılmasına Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş “Ülkücü Gençlik Atatürk’ü sattırmaz” diyerek sert tepki göstermişti. Konuyla ilgili hassasiyet gösteren Ülkü Ocakları, "Ülkücü Gençlik ATATÜRK 'ü Sattırmaz " kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya çerçevesinde Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş tarafından Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığına gönderilen Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” kitabı ortaöğretim öğrencilerine dağıtıldı.

“GEREKLİ HASSASİYETİ HER DAİM GÖSTERECEĞİZ”

Genel Başkan Ateş tarafından gönderilen kitapların dağıtımını yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, kampanya ile alakalı olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ülkücü Türk Gençliğine Atatürk sevdasını aşılamak adına gerçekleştirilen ve Atatürk üzerinden kirli siyaset yapanlara inat, Atatürk'ün emanetlerine hakkı ile sahip çıkarak gerekli hassasiyeti her daim göstereceğiz. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Dr. Sinan Ateş beyefendinin de bahsettiği gibi Ülkü Ocakları bu ülkeye Mustafa Kemal'ler, Alparslan'lar ve Fatih'ler yetiştirmeye devam edecektir. Bıkmadan söylemeye devam edeceğiz: Varlığımız Türk Varlığına Armağan olsun!”

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2019, 11:02