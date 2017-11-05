Haber: Semih BAYKAL

TFF 1. Lig 11. Haftasında Boluspor evinde Samsunspor’u, Guido Koçer’in son dakika golü ile 1 – 0 mağlup etti. Karşılaşma sonunda basın mensuplarına maçı değerlendiren konuk ekip hoca Engin İpekoğlu yedikleri golün gereksiz olduğunu söyleyerek; “Her iki takım açısından da önemli bir maçtı. Kazanıldığı takdirde üst sıralara atlayacaktık. Boluspor takımı da sıkıntılı günlerinden bir an önce kurtarmak istiyordu. Kendilerini tebrik ediyorum. Maça baktığımızda özellikle ilk yarı girdiğimiz 3 tane önemli pozisyon var. 3 Tane net gol pozisyonuna giriyorsanız bunlardan en az 1 tanesini atmak zorundasınız. Uzatmada gelen gol gereksiz bir goldü. Yine Türk futbolunun hastalıklarından bir tanesi. Kanatlardan gelen topta adam paylaşma sıkıntı ve top dışarı çıkacak diye bırakan arkadaşlar. Sonra golü yiyorsunuz. Bu maçı yenip kendimizi üstte yer alan gruba atmak istiyorduk. Boluspor’a başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.