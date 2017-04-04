Haber: Kasım ŞAHİN

15 Temmuz darbe süreci sonrası kamu kurumlarına yerleşmiş FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik çalışmalarına devam ederken Bolu Valiliği OHAL Bürosu tarafından yeni bir liste yayınlandı.

OHAL Bürosu tarafından yayınlanan liste ile şu anda 90 devlet memuru hakkında incelemenin devam ettiği açıkta bulundukları, 524 kişinin ise FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle devlet memurluğundan atıldığı belirtildi. En son 12 gün önce yapılan açıklama sonrası son yayınlanan liste ile Bolu Belediyesi’nden açıkta bulunan 3 ismin görevlerine geri döndüğü, 3 ismin ise devlet memurluğundan ihraç edildiği belirtildi. Ayrıca haklarında incelemelerin tamamlanan Karacasu Belediyesi’nden açıkta bulunan bir kişinin işine geri döndüğü, Adliye’de açıkta bulunan 1 kişinin işine iade edildiği, 2 kişinin ise ihraç edildiği, İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda açıkta bulunan 1 kişinin geri döndüğü, Basın İlan Kurumu’ndan açıkta bulunan 1 kişinin ihraç edildiği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nde daha önce açığa alınan 2 kişinin geri iade edildiği, İl Sağlık Müdürlüğü’nde daha önce açığa alınan 1 kişinin görevine iade edildiği, Karayolları 41’inci Şube Müdürlüğü’nde daha önce açığa alınan 3 ismin ihraç edildiği ve daha önce ki kararnamelerle ihraç edilen 1 müftülük personelinin görevine döndüğü belirtildi.