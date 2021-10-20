Geri dönüşüm kumbarası alınacak

DÜZCE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre3000 litre geri dönüşüm kumbarası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
3000 LİTRE GERİ DÖNÜŞÜM KUMBARASI
DÜZCE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre3000 litre geri dönüşüm kumbarası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.