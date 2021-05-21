Geri dönüşüm kutusuna çarptı!

İlimizde, bir otomobilin tekstil geri dönüşüm kutusuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Geri dönüşüm kutusuna çarptı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da Borazanlar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden S.A. idaresindeki 06 BGT 965 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pırlanta Sokak kavşağında bulunan Bolu Belediyesine ait kullanılmış giysi, ayakkabı ve ev tekstil ürünleri geri dönüşüm kutusuna çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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