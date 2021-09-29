Geri geri gelirken çarptı



Haber: C. Kutay Aykan

Kaza olayı saat 12.00 sıralarında Gerede Caddesi Nuhmar alışveriş merkezi önünde meydana geldi. 54 E 9931 plakalı kamyonetin sürücüsü Harun Özdemir. Geri geri gelirken yoldan geçmekte olan Ömür Kahraman’ın kullandığı 14 ABJ 873 plakalı motosikleti fark etmeyerek çarptı.

Motosiklet sürücüsü 52 yaşındaki Ömür Kahraman, hem kamyonetin çarpmasıyla hem de asfalta düşmesi neticesi kanlar içerisinde kaldı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk olarak vatandaşlar müdahalede bulunurken, olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Acı içerisinde feryat eden sürücü yine vatandaşların ve trafik ekiplerinin yardımıyla ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.