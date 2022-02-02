Geriye eşsiz manzaralar kaldı

15 Ocak’ta yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışının izleri yollardan silinmeye başladı. Geriye sadece eşsiz manzaralar kaldı.

Geriye eşsiz manzaralar kaldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’yu 2 hafta esiri altına alan yoğun kar yağışının izleri yollardan silinmeye başladı. Zaman zaman trafiğe kapatılan yoğun kar yağışı etkisi altına giren Bolu Dağı ve Bolu Dağı Tünelinde yollar tamamen açıldı. Sabah saatlerinde görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü Bolu Dağında sürücüler herhangi bir zorluk yaşamadı. Araçların kusursuz bir şekilde ilerlediği Bolu Dağı geçişinde kardan geriye eşsiz manzaralar kaldı. Kuruyan ağaçların arasından görülen beyaz kar manzaraları görenleri mest etti.

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