Geyiğin boynuzu kırıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanının görselliğinin artırılması için geyik heykelleri konuldu. Nisan ayı sonunda konulan heykellerden bir tanesinin boynuzu konulduğu gün gece saatlerinde kırıldığı için kaldırıldı. Tamiratı yapıldıktan sonra yeniden meydanda yer alan geyik heykellerine Bolu halkının ilgisi oldukça yoğun oldu. Birçok vatandaşlar heykeller ile fotoğraf çekilirken çocuklar da heykellerin etrafında oynamaya başladı.

BOYNUZU YİNE KIRDILAR

Demokrasi Meydanını süsleyen geyik heykellerinden birinin boynuzu yaklaşık 40 günün ardından kırıldı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldığı düşünülen boynuzun tamir edilmesi için geyik heykelinin kaldırılacağı belirtiliyor. Öte yandan Bolu Belediyesinin heykelleri korumak adına bir önlem alıp almayacağı ise merak konusu oldu.