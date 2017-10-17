Haber: Esra ÖZTÜRK

İlimiz Kuzgölcük köyü yakınlarında 2 geyik, iddiaya göre çiftleşme kavgası yüzünden tel örgülere dolandı. Bölgede bulunan vatandaşlar, tel örgülere dolanmış iki geyiği fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu İl Müdürlüğüne haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 8 yaşında olduğu tahmin edilen 2 erkek geyikten birinin telef olduğunu tespit etti. Telef olma nedeninin ise boynuna geçen tel örgünün boğması olduğu belirtildi. Yaralanan diğer geyik ise ekipler tarafından tel örgüden kurtarıldı. Yaralı geyik kurtarılmasının ardından ayağa kalkarak bölgeden hızla uzaklaştı.