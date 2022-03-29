Haber: Erdal Tanrıverdi

Özel olarak hazırlanan 90 kişilik gezen sinema tırı Gerede’de 500’e yakın öğrenciye sinema keyfi yaşattı. Bahçelievler İlkokulunda konuşlanan gezen sinema tırına öğrencilerin ulaşımı Gerede Belediyesi tarafından sağlandı. Öğrenciler ile Gerede Belediyesi Basın-Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü yakinen ilgilendi. Öğrenciler; Belediye Başkanı Mustafa Allar’a, Gerede Belediyesi’ne ve Gezen Sinema Tırı ekibine teşekkürlerini ettiler.

“ÇOCUKLARIMIZ MUTLU İSE BİZLERDE MUTLUYUZ”

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla evlatlarımızı Gezen sinema tırı ile buluşturduk. Çocuklarımız doyasıya eğlendi ve memnuniyetlerini, teşekkürlerini o tertemiz kalpleri ile bizlere ifade ettiler. Programın yapılmasına vesile olan Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy’a, Milletvekillerimiz Sn. Fehmi Küpçü ve Sn. Arzu Aydın’a, Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkililerine ve gezen sinema ekibine, kıymetli öğretmenlerimize, öğrencilerimize çok teşekkür ederim” dedi.