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    • Gezi için gelenlerin tercihi Fatih Hanı

    İlimizin en gözde mekanlarından olan Fatih Hanı, il dışından gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

    27 Mart 2018 Salı 10:36
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    Gezi için gelenlerin tercihi Fatih Hanı

    Haber: Esra Öztürk

    Damak tadına hitap eden lezzetli yemekleri ile ilimizin gözde mekanlarından Fatih Hanı Sofrası, il dışından gelen misafirlerin uğrak yeri oldu. Fatih Hanı, geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Ankara’dan gelen Babalar ve Kuzenler Motosiklet Grubunu ağırladı. İlimize kültür gezisi amacıyla gelen grup Fatih Hanı’nda öğle yemeği molası verdi. 15 kişilik grup, yedikleri lezzetli yemekler için işletme sahibine teşekkür ettiler. Gözde mekan başka birgün ise İstanbul’dan Gölcük, Aladağlar ve Abant’ı gezmeye gelen yaklaşık 100 kişilik halk oyunları ekibini sabah kahvaltısında ağırladı. Çeşit çeşit lezzetlerle dolu kahvaltı sonrası halk oyunları ekibi Fatih Hanı Sofrası önünde halay çekti. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen ekip, güler yüzlü ve kaliteli hizmeti için Fatih Hanı çalışanlarına teşekkür etti.

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