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06 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Gezici; “Başlı başına bir sorundur”

    Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, Milli Eğitim Bakanı İsmet Sezgin’in TEOG’un kaldırılmasının ardından, yeni sınav sisteminin nasıl olacağına dair yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Gezici; “Yeni sınav sisteminin, bu haliyle uygulanabilmesi ve sürdürülmesi mümkün görünmemektedir” dedi.

    06 Kasım 2017 Pazartesi 12:52
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    Gezici; “Başlı başına bir sorundur”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; “Ben bu TEOG sistemini itemiyorum. Derhal kaldırılmalıdır” istemi üzerine TEOG sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaldırılmıştı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı liselere girecek olan öğrenciler için yeni bir sınav sistemi açıkladı ve bu açıklamanın ardından sendikalar ayağa kalktı. Konu hakkında bir açıklama yapan Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici;  Okulların açılmasının üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen , 1 milyon 200 bin  öğrenci ve veliyi direkt ilgilendiren  Liselere geçiş sistemi  ancak  dün itibariyle  açıklanabilmiştir. Açıklamada ; %10  öğrenciyi  sınavla  iyi okullara yerleştireceğiz ‘’diğerleri ‘’de adrese dayalı kayıtla evine en yakın olan  okullara gidecek denilmiştir diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü;

    Başta söyleyelim; Çocuklarımızın  liselere nasıl yerleşeceği  ile ilgili sistem nasıl olursa olsun  zamanlaması itibariyle  başlı başına bir sorundur. Çocuklarımızın yaşları itibariyle ergenlik dönemine girdiği, hayatlarındaki en karmaşık süreçte   bu belirsizlik hem motivasyonlarını olumsuz etkilemiş hem de ruhsal olarak  kendilerini ve ailelerini oldukça yormuştur.Öğrencilerimizin % 90’nına  evine en yakın okula kayıt yaptıracaksın denilmiştir.2012 yılından beri 4+4+4 yapısal değişikliğiyle, özel okul sayısı  %12,  İmam hatip sayısı son dört yılda  3 kat artmış, Anadolu Liselerinin kontenjanı  ¼   azaltılmış, bu uygulamalardan kaynaklı 2 milyon öğrenci örgün eğitimin dışında kalmışken,Bakanlığın Kurum açma kapatma  ve ad verme yönetmeliğine  göre birçok  yerleşim yerinde İmam Hatip Liselerinin dışında lise açma imkanı kalmamışken,  bu değişiklikle yapılmak istenen nedir?

    LİSEYE GEÇİŞTE YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

    Bu sistemden 1 milyon 200 bin öğrenci etkilenecek. Sınava girmek istemeyen bir öğrenci, adrese en yakın okula yerleştirilecek. Sınava girecekler Türkiye genelinde Mayıs ayında  belirlenecek yaklaşık 600 proje okula yerleştirilebilecek.100 bine yakın öğrenci sınavla öğrenci alan ‘’üst düzey’’ liselere girebilecek. Sınavı kazanamayan yaklaşık 1.100 bin öğrenci ise adrese yakın yerleştirme sistemine göre liseye yerleşecek.İkamet ettiği bölgedeki en yakın okula 5 tercih yapılabilecek. Tercih yapılacak okul listeleri Mayıs ayında açıklanacak

     LİSEYE YERLEŞMEK İÇİN SINAVA GİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİ NASIL BİR SINAV BEKLİYOR?

    Soruları Milli Eğitim Bakanlığı hazırlayacak. Öğrenci sınava kendi okulunun bulunduğu ilde girecek. Sadece açık uçlu sorular olmayacak.Sınav, sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşacak toplam   60 soru için 90 dk. Süre tanınacak.Sınav haziran ayının ilk hafta sonu yapılacak.Sınavın Cumartesi mi yoksa Pazar günü mü yapılacağı konusunda net bir açıklama yapılmamıştır.Sorular; 6, 7 ve 8. sınıf müfredatından hazırlanacaktır.Sınava giren öğrenciler 5 tercih yapabilecek.

    YABANCI LİSELER NASIL ÖĞRENCİ SEÇECEK?

    Yabancı okullar isterlerse kendileri özel sınav yapabilirler. Adres zorunluluğu yok.İsterlerse yaptıkları bu sınavlara göre, isterlerse MEB'in yaptığı merkezi sisteme göre öğrenci seçebilecek

    EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI OLARAK;

    Eğitim sistemimizde yapılan her değişikliğin tek  motivasyonunu; Eğitimde  Dinselleştirme , İmam Hatipleştirme, Piyasalaştırma ve Kamusal eğitimi niteliksizleştirme  olarak değerlendiriyoruz.

    Bu sistemde %10 söylemi aldatmacadır. Öğrencilerimizin çoğu bu sınava hazırlanacaktır. Üç yıllık müfredatın kazanımlarının 60 soruyla ölçülmesi mümkün değil, bilimsel olarak da kabul edilebilir değildir. Eşitsiz koşullarda yarış devam edecek stres söylenenin aksine kat be kat artacaktır. Adrese dayalı sistem öğrencilerimizin gidebileceği okula gitme hakkını yok ederek, eşitsizlikleri daha da derinleştirmiştir. Yoksul ve kırsal bölgelerdeki üstün yetenekli çocuklarımızın önü kesilmiştir.Bu sistem her mahalleye açılan ve her türlü teşvike rağmen dolmayan İmam Hatip Liselerine zorunlu kayıttır.Bilimsellikten uzak müfredat değişikliğiyle de velileri nitelikli eğitimi satın almaya zorlayan piyasacı bir sistemdir. Bakanlık tarafından sınavla girilecek ve Haziran ayı içerisinde açıklanacak nitelikli  proje  okulları içerisinde çok sayıda İmam Hatip Liselerinin olması ayrıca hayal kırıklığı yaratacaktır.Milli Eğitim Bakanının bünyesindeki okulların % 90‘nını niteliksiz değerlendirmesini ise kabul edilebilir bulmuyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.Bu sistem parası olanlar için zorunlu ikamet değişikliklerine ve önceki deneyimlerden görüldüğü gibi Emlak piyasasının hareketlenmesine hizmet edecektir.Bu haliyle uygulanabilmesi ve sürdürülmesi mümkün görünmemektedir.Yaz boz tahtasına dönmüş eğitim sistemimiz; çocukların, velilerin ve eğitim emekçilerinin emeklerinin çalınmasına ve nihayetinde ülkemizin geleceğinin karartılmasına hizmet etmektedir.Bütün çocuklarımız ve   ülkemizin aydınlık geleceği için  umut olmak zorundayız, Laik, bilimsel, demokratik ve nitelikli kamusal eğitim mücadelemizi yükseltmek zorundayız.

     

    Anahtar Kelimeler: Eğitim, Sen, Bolu, Şube, Başkanı

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