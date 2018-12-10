Haber: Kasım ŞAHİN

Emeğe karşı eşi görülmemiş saldırıların yaşandığı bir dönemde “Hak verilmez mücadeleyle alınır” ilkesini rehber edinen, kamu emekçileri mücadele tarihinin yapı taşı, fiili meşru mücadelenin açık adresi KESK 23 yaşında! Diye açıklamada bulunan Gezici, paylaşımının devamında şunları söyledi;

“KESK’in 23. kuruluş yıl dönümü tüm emekçilere kutlu olsun!KESK, sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunu bilen kamu emekçilerinin mücadele örgütüdür.KESK, bu ülkede hak verilmez alınır şiarını ilke edinenlerin yarattığı fiili ve meşru mücadelenin adıdır.KESK, sendikal harekette kadınların eşitlik, özgürlük mücadelesinin yüzüdür.KESK, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, savaşa karşı barış, baskılara karşı özgürlük, dinci gericiliğe karşı laiklik, ırkçılığa ve şovenizme karşı emeğin birliği ve halkların kardeşliği için mücadele eden kamu emekçilerinin sesidir.KESK, kökleri toprağın derinliklerine inen ulu bir çınarın bilgeliğidir.KESK’in tarihi Türkiye’de demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinin tarihi ile bütünleşerek iç içe geçmiştir. Encümen-i Muallim’denTÖS’e TÖB-DER’e, TÜM-DER’e, TÜS-DER’e ulaşan, 12 Eylül karanlığını yırtanların tarihi KESK’in, KESK’lilerin tarihidir.KESK’in tarihi kul anlayışından örgütlü topluma giden yolu açma ve geleceğe taşıma hedefinin tarihidir” dedi.

HER ZAMAN EMEK VE DEMOKRASİ DÜŞMANLARININ HEDEFİNDE OLDUK

Onlarca yıldır sürdürdüğümüz mücadelemizde zorlu süreçlerden, çetin sınavlardan geçtik. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak görenler olarak her zaman emek ve demokrasi düşmanlarının hedefinde olduk.OHAL koşullarında resmi kuruluşunu yapan KESK, bugün OHAL’den daha ağır koşullarda bir kez daha saldırıların odağında. Bir kez daha açığa almalarla, ihraçlarla, sürgünlerle, baskı ve şiddet politikaları ile emek ve demokrasi mücadelemizi bastıracaklarını sananların hedefindeyiz.Temel hak ve özgürlükler mücadelesi yürüten, emeğin en yüze değer olduğuna inanan ve bunu yaşamlarıyla da kanıtlayan onlarca üyesini kurulduğu yıllarda faili meçhullerde yitiren KESK’in, bugün de aynı zihniyet ve ideolojiden beslenen iktidarın talimatıyla binlerce üyesi ihraç edildi, binlercesi açığa alındı. Gözaltı, tutuklamalar, soruşturmalar, cezalar tüm hızıyla devam ediyor.Ancak geçmişte mücadelemizi engellemeye çalışan, bizi kapı kulu olarak görenler nasıl ki tarihin çöplüğündeki yerini aldıysa, piyasa değerleri, savaşa tapan ahlakları, derin kuyular gibi uğuldayan ağızlarıyla bunlar da bir gün çekip gidecekler. Şiddet ve dehşetleriyle, emeğe, akla, bilime, kültüre, sanata düşman karanlıklarıyla çekip gidecekler.

KESK İSE ÖNÜNE ÇIKARILAN TÜM ENGELLEMELERLE, BASKILARLA YARATILAN KUŞATMAYA İNAT DİMDİK AYAKTA OLMAYA DEVAM EDECEK.

Elbette emeğin, barışın, kardeşliğin dünyasını yakınlaştıracak mücadeleyi yükseltmeden bu karanlık bulutlar kendiliğinden dağılmayacak. Emeğin hakları mücadelesi sürdürenlerin, demokrasi, barış ve özgürlük isteyenlerin önündeki engellerin hiç olmadığı kadar arttığı bugün bizim için sadece bir kutlama günü değil, mücadeleyi yükseltme günüdür.Bunun için emeği ile geçinen, krizden etkilenen, sosyal ölümü dayatan baskılara tepki duyan, birlikte ve ortak mücadeleye inanan tüm kesimleri; 22 Aralık’ta İstanbul’da “Krizin Bedelini Emekçiler Değil Krizi Yaratanlar Ödesin” anlayışıyla ve “Yoksullaşmaya, İşsizliğe Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadeleye” şiarıyla yapacağımız bölge mitingine katılmaya çağırıyoruz.23. yaşımızı kutlarken; emekleriyle, ödedikleri bedellerle bizlere bu onurlu tarihi bırakan arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Haklılığın ve kararlılığın mücadelesi ile dolu bu onurlu tarihe yeni sayfalar ekleyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.Bugünden yarına umudu ve mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.Faşizm yenilecek! biz kazanacağız!yaşasın emek ve demokrasi mücadelemiz!yaşasınörgütlü mücadelemiz!yaşasınKESK!