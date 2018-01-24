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24 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Gezici; “Eğitim Sen’in 23. mücadele yılı kutlu olsun!”

    Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, sendikalarının kuruluşunun 23’ncü yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada; “Tarihsel kökleri 1900’lü yılların başına kadar uzanan, resmi olarak 23 Ocak 1995’te kurulan eğitim ve bilim emekçileri mücadelesinin gerçek örgütü Eğitim Sen olarak 23. mücadele yılımızı kutluyoruz” dedi.

    24 Ocak 2018 Çarşamba 09:18
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    Gezici; “Eğitim Sen’in 23. mücadele yılı kutlu olsun!”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Eğitim Sen öylesine güçlü bir mirasın devamıdır ki, yüzlerimiz değişse de, savunduğumuz ilke ve değerler, mücadele azim ve kararlılığımız değişmedi. Aradan yıllar geçse de işyerlerinde, alanlarda, meydanlarda, yaşamın her alanında dostluğu, dayanışmayı ve umudu büyütmeye çalıştık. Çocuklarımıza ve öğrencilerimize verdiğimiz sözden asla vazgeçmedik, onlara onurlu bir gelecek bırakmanın sorumluluğunu omuzlarımızdan düşürmedik. Diyen Gezici açıklamasını şöyle sürdürdü;

    23 Ocak 1995’te tüm yasak ve engellemelere rağmen başlattığımız onurlu yürüyüşümüzü, giderek ağırlaşan OHAL koşullarında yaşanan tüm haksız ve hukuksuz uygulamalara rağmen onurla, dirençle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Eğitim Sen’in tarihi, eğitim ve bilim emekçilerinin yüz yıllık mücadele tarihidir. Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER), Eğit-Der, Eğitim-İş, Eğit-Sen, Öğretim Elemanları Sendikası (ÖES) sürecinden aldığı gelenek üzerinden inşa edilmiştir. Eğitim Sen, mücadele tarihimizin birikimlerinden öğrenerek her türlü baskı ve engellemeye rağmen, geçmişinden devraldığı mücadele değerlerini koruyarak geleceğe taşımaya çalışmıştır.

    MÜCADALEDEN ÖDÜN VERMEDİK

    Eğitim ve bilim emekçilerinin tarihi, aynı zamanda aydınlık bir gelecek, insanca bir yaşam ve demokratik Türkiye için yürütülen mücadelenin tarihidir. Eğitim Sen, eğitim ve bilim emekçilerinin eğitimde ve toplumsal yaşamda oluşturulmak istenen zifiri karanlığı yırtan fiili mücadelesi sonucunda okullarda, üniversitelerde, eğitim kurumlarında inşa edilmiş bir mücadele örgütüdür. Eğitim Sen eğitim ve bilim emekçilerinin sesi, taleplerinin takipçisi olarak mücadeleci kimliğinden ödün vermeden 23 yılı geride bırakmıştır.

    Eğitim Sen, mücadele tarihinde sadece sendikal hakların değil, aynı zamanda demokrasi mücadelesinin öznesi olmuş, faşizme, her türlü baskı ve tehdide, anti-demokratik uygulamalarave ülkedeki her türlü ayrımcılığakarşı mücadele etmiştir. Eğitim Sen’in mücadelesi aynı zamanda, düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması, farklı kimlik ve kültürlerin kendilerini özgürce ifade edebildiği, kamusal alanda kendisini temsil edebildiği gerçek anlamda laik ve demokratik bir Türkiye’nin yaratılması mücadelesidir.

    HER TÜRLÜ ŞİDDET VE İSTİSMARIN TARİHİDİR

    Eğitim Sen'in mücadele tarihi diğer bir yönüyle de, emeğin kazanılmış haklarının ortadan kaldırılmasına, eğitimde yaşanan ticarileştirme ve eğitimi dinselleştirme uygulamalarına, her türlü güvencesiz, esnek ve angarya çalışma uygulamaları üzerinden çalışma yaşamının tamamen güvencesiz hale getirilmesine, kadınlar ve çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismara karşı mücadelenin tarihidir.

    Bizler açısından emek, barış ve demokrasi mücadelesinin bir bütün olduğunu ve birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu nedenle Eğitim Sen, karanlığa karşı aydınlığın, eşitsizliklere karşı adaletin, baskılara karşı demokrasinin, cinsiyet ayrımcılığına karşı kadınların, savaşa ve şiddete karşı her zaman yaşamın ve barışın savunucusu olmuştur.

    SÜRECİ ATLATACAĞIMIZ OLAN İNANCIMIZ TAMDIR

    Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu ağır ekonomik ve siyasal baskı koşullarında siyasi görüşü, cinsiyeti, inancı, etnik kimliği, hatta yaşam tarzı açısından iktidarın potansiyel tehdit olarak gördüğü eğitim ve bilim emekçileri ve onların örgütlü gücüne yönelik baskılar giderek artmaktadır. Ülkede adım adım inşa edilen olağanüstü rejim koşulları, başta eğitim alanı olmak üzere, günlük yaşamın her alanını kuşatmış durumdadır.

    Mücadele tarihimiz boyunca iktidarların her türlü baskı, sürgün ve soruşturmalarına karşı, özellikle 15 Temmuz sonrasında gerçekleşen hukuksuz ihraçlar ve açığa almalar, örgütlü mücadelemizi hedef alan her türlü hukuksuz girişim karşısında ‘Birlikte Güçlüyüz, Eğitim Sen’de Örgütlüyüz!’ şiarıyla, içinden geçmekte olduğumuz zorlu süreci atlatacağımıza olan inancımız tamdır.

    YAŞASIN EĞİTİM-SEN

    Eğitim Sen, yüz yılı aşan örgütlenme geleneği, mücadele birikimive kararlılığından aldığı güç ve güvenle aydınlık, özgür, eşit ve barış içinde bir Türkiye için mücadelesini kesintisiz sürdürmeye devam edecektir.Eğitim emekçilerinin 100 yılı aşan mücadele geleneğinin Türkiye’deki tek gerçek temsilcisi olarak, 23. mücadele yılımızı kutlarken, geçmişten bugüne savunduğumuz ilke ve değerlerimizi geleceğe taşımak için bütün gücümüzü seferber edeceğimize söz veriyoruz. YAŞASIN EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİNİN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ!YAŞASIN EĞİTİM SEN!

     

    Anahtar Kelimeler: Eğitim, Sen, Bolu, Şube, Başkanı

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