Gezici’den tepki

Haber: C. Kutay Aykan

Gezici, konu hakkında şunları söyledi; “Yarışma jürisinin öncelikle ve ağırlıklı olarak sanatta yeterliği olan sanatçı ressam akademisyenlerden oluşturulmadığı ve akademik unvanlara saygı duyulmadığı görülmüştür. Akademik liyakata, akademik etiğe, akademik ahlaka uygun sanatta yeterlikli sanatçı ressam akademisyenlerden kurulmuş jüri oluşturulmasını talep ediyoruz” dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından 27 Şubat 2020 tarihinde, Üniversite Öğrencileri için 1. Resim Yarışması düzenleneceği ilan edildi.Bunun üzerine Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, üniversite tarafından düzenlenen resim yarışmasının jürisinin açıklanmasıyla birlikte, jüri üyelerinin resim alanında sanatçı-ressam ve profesör unvanlı eğitimciler varken resim ve sanat alanında uzmanlığı olmayan dekan unvanlı eğitimcilerden oluşmasına ilişkin eleştiride bulundu.

SANAT EĞİTİMİ AYNI ZAMANDA AHLAK EĞİTİMİDİR

Gezici, açıklamasında, ünlü ressam Leonardo Da Vinci’nin sözünü de alıntılayarak resim alanın tek başına bir bilim dalı olduğuna vurgu yaparak, “Sanat kavramının bir diğer anlamı ahlaktır. Sanat eğitimi aynı zamanda ahlak eğitimidir. Sanat eğitiminin hedefi estetik eğitimidir. Estetik eğitimi, güzeli, iyiyi, yararlı-faydalı olan değerleri öğreten eğitimdir. Akademik bilimsel ve sanatsal etkinliklerde, akademik disiplin alanlara ve sınırlarına saygılı olmak, akademik etiğin- akademik ahlakın temel ölçütüdür. Resim, uluslararası akademik standartlarda, saf-pür sanat ve Rönesans’tan ve özellikle “Bir resim biliminden bahsetmek gerekir” diyen Leonardo Da Vinci’den bu yana bilimsel disiplin alan olarak kabul edilmiştir. Öğretmen yetiştiren Eğitim Fakülteleri bünyesinde Resim-İş Eğitimi, Anabilim dalı olması bir tesadüf değildir” diye konuştu.

ÖRNEK OLMASI GEREKİRDİ

Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, açıklamasında şu ifadeler yer verdi: “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından, Üniversite Öğrencileri İçin 1. Resim Yarışması düzenlendiği, 27 Şubat 2020 tarihinde üniversite resmi sitesinde ilan edilmiştir. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından düzenlenen, Üniversite Öğrencileri İçin 1. Resim Yarışması jürisinin, uluslararası akademik disiplin ve saf-pür sanat alanı olarak kabul edilen resim alanından, öncelikle ve ağırlıklı olarak sanatta yeterliği olan sanatçı ressam akademisyenlerden oluşturulmadığı ve akademik unvanlara saygı duyulmadığı görülmüştür. Özellikle akademik ortamlarda, resim alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi genç akademisyenlere örnek olması gereken bir resim yarışması jürisi oluşturulmamıştır.

AKADEMİK ETİĞE AYKIRIDIR

Resim alanında düzenlenen bu yarışmada jüri üyesi olmak için dekan unvanını kullanmak akademik ahlaka-akademik etiğe aykırıdır. Akademik etik gereği resim alanında öncelikle sanatta yeterlikli sanatçı ressam profesör unvanlı ve diğer unvanlı hocalara niçin jüri üyeliği verilmemiştir? Sorusu akıllara gelmektedir. Resim alanında düzenlenen bu yarışmada jüri üyelerinin ilk ikisi, BAİBÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güngör Karauğuz ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz ve her ikisi de Sanat Tarihi profesörü. Sanat Tarihi alanından gelen bir kişinin resim alanında jüri üyesi olabilmesi için Çağdaş Dünya Sanatı, Çağdaş Türk Resim Sanatı alanında çalışmaları ve Çağdaş Türk Resim Sanatı etkinliklerine yönelik eser analizlerine dayalı yazılarının, eleştiri makalelerinin olması ve bu yazınsal etkinlikleriyle sanat ortamlarında kabul görmeleri gerekir. Tam da bu nedenle, akademik liyakata, akademik etiğe- akademik ahlaka uymayan, akademik resim disiplini alanına ve sınırlarına saygı duymayan bir jüri oluşturulduğu görülmektedir.

Resim alanında düzenlenen bu tür yarışmalarda; jüri üyeliklerinden, yürütücülük, küratörlük gibi görevlerinden dolayı ressam akademisyenler akademik puanlar ve akademik teşvikler alıyorlar. Sanatta yeterlikli ressam akademisyenlerin, resim alanında düzenlenen bu yarışmada jüri üyesi yapılmamaları akademik yükselmelerine ve özlük haklarına müdahale etmek anlamına gelmez mi?

BİR KASIT OLDUĞUNU KANITLAMAKTADIR

Resim alanında düzenlenen bu yarışmadan farklı olarak; duyuru afişi üzerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ambleminin bulunması nedeniyle BAİBÜ tarafından düzenlendiği anlaşılan grafik alanına özgü bir başka Bolu Uluslararası Poster Tasarım Yarışması üniversite panolarında yer almaktadır. Bu yarışmayı ve jürisini ilginç kılan, yarışma jürisinin; alanı grafik olan akademisyenlerden ve grafikerlerden oluşmasıdır. Resim yarışması jürisinin oluşturulmasında yapılan hataların bu grafik-poster yarışması jürisinin oluşturulmasında yapılmaması ve grafik alanına saygı gösterilmesi oldukça manidardır. Oysa grafik alanı, özgün baskı, seramik ve fotoğraf alanları gibi disiplin alan sınırları belirsiz ve ticaretle içli dışlı olan sanat alanlarıdır. Resim, heykel ve mimarlık gibi pür-saf sanat alanları değildir. Grafik-poster yarışmasının jürisinin oluşturulmasında akademik liyakata, akademik etiğe-akademik ahlaka uyulurken, saf-pür sanat ve bilim alanı olan resim alanında düzenlenen yarışma jürisinin akademik liyakata, akademik etiğe-akademik ahlaka uyulmadan oluşturulması bir kasıt olduğunu kanıtlamaktadır.

“BAİBÜ’NÜN KENDİ RESSAM AKADEMİSYENLERİNİ YOK SAYMA HAKKI VAR MIDIR?”

Sadece soruyoruz, resim alanında düzenlenen bu yarışmada jüri üyesi olmak için dekan olmak mı gerekiyor? Bu resim yarışmasını BAİBÜ düzenliyor, sanatta yeterlikli kendi ressam akademisyenlerini yok sayma hakkı var mıdır? Akademik liyakata, akademik etiğe, akademik ahlaka uygun sanatta yeterlikli sanatçı ressam akademisyenlerden kurulmuş jüri oluşturulmasını talep ediyoruz.”