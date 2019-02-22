Gezilmeye değer bir stant

Haber: Esra ÖZTÜRK

Açılan stant da ziyaretçilere ‘Türkiye de Kadın Olmak Zor mudur?’ sorusuna yazılı olarak verilen cevaplar arasında seçilecek olan 3 kişiye hediye verilecek.

SÜRPRİZ HEDİYELER VERECEK

Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Ülkemizde ve İlimizde kadın haklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturabilmek için etkinlik düzenledi. 14 BurdaAVM’de açtıkları stant da ziyaretçilere ‘Türkiye de kadın olmak zor mudur?’ sorusuna yazılı olarak alınan cevaplar bir kutuda toplanıyor. Daha sonra kurulacak olan komisyon verilen cevaplar arasında 3 tane seçerek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenleyeceği törenle seçilen 3 kişiye sürpriz hediyeler verecek.

SİZDE KATKIDA BULUNUN

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Fatma Kubilay; “ Komisyon olarak her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde farklı etkinlikler düzenleyerek, Ülkemizde kadın olmanın zorluklarına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu yıl da komisyon olarak böyle bir etkinlik düzenleyelim dedik ve Türkiye’de kadın olmanın zorluğunu vatandaşlarımıza sorduk. 14 BurdaAVM’de bulunan standımıza gelen ziyaretçiler soruyu yazılı olarak cevaplayarak kutuya atıyorlar. Daha sonra kuracağımız bir seçici komisyonla kutuda biriken fikir ve düşünceleri değerlendirerek içlerinden 3 tane seçip sürpriz hediyeler vereceğiz. Ben tüm vatandaşlarımızı kadınlarımızın sorunlarına dikkat çekilmesine katkı bulunmak amacıyla standımıza bekliyorum.