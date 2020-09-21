Gezmeye geldiler çöp topladılar





Hafta sonu ilimize doğa turu düzenleyen Türk Off-Road Kulübü üyeleriyle birlikte Köroğlu şelalesine giden Bolu Doğa ve Turizm Derneği Üyesi ve doğa tutkunu Muzaffer Yıldırım şelaleyi temizledi. Ancak yarım saatlik yürüyüş ile ulaşılabilen şelalenin her yerinin çöplüğe döndüğünü gören Türk Off-Road Kulübü üyeleri, “bu doğa harikasını çöplüğe çevirenlerin doğaya saygısı yok. Doğaya saygısı olmadığı gibi kendine ve diğer insanlara da saygısı yok. Biz üyelerimiz ile bu yeryüzü cennetini el yordamıyla temizlemeye geldik. Bizi buraya getirdiği için Sayın Muzaffer Yıldırıma teşekkür ediyoruz. Boluluları ve buraya gelen ziyaretçileri de muhteşem doğaya sahip çıkmaya çağırıyoruz” dediler.

Ormanlık alanda Off-Road araçlarıyla çalışma gerçekleştiren kulüp üyeleri daha sonra piknik yaptılar. Tüm gün boyunca doyumsuz doğal güzelliklerin tadını çıkaran Off-Road Kulübü Üyeleri en kısa zamanda tekrar ilimize gelme kararı aldılar.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020, 07:40