Ürünlerin imal ve son kullanma tarihlerini inceleyen zabıta ekipleri ürünlerin hijyen kurallarına uyumluluğunun ve tezgah üzerinde diziliş şekillerinin incelendiği denetimlerde, işyerlerinin özenli bir çalışma sergilediği gözlemlendi.

İşyerlerindeki gıda ve temizlik grubu ürünlerin farklı raflarda müşterilerin beğenisine sunulduğunu olumlu bir kanaatle robotlaştıran ekipler, alışveriş sonrası temizlik ve gıda grubu ürünlerin aynı poşete konulmaması konusunda işyeri yetkililerini uyardı.

Yapılan denetimler ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanımız Mustafa Allar ”İlçemizde faaliyet gösteren iş yerleri ve gıda maddeleri satışı yapan esnaflarımızdaki denetimlerimiz sürüyor. Halk sağlığını tehdit eden gıda maddeleri, zabıta ekipleri tarafından kontrol yapıldıktan sonra, sağlık için uygunsuzluğu tespit edilen yiyeceklerin imhası gerçekleştiriliyor. Ayrıca, temiz ortamda gıda satışı yapan iş yeri sahiplerine de halk sağlığına verdikleri önemden dolayı teşekkür ederim” dedi.