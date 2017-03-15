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15 Mart 2017 Çarşamba
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    • Gıda devi Barilla yükselişini sürdürüyor

    Gıda devi Barilla, dünyanın en itibarlı şirketlerinin listelendiği araştırmada 20 sıra birden yükseldi. Geçtiğimiz yıl 71.9 RepTrak puanı ile 43'üncü sırada yer alan Barilla, bu yıl puanını 74.7'ye çıkararak 23'üncü sırada yer aldı.

    15 Mart 2017 Çarşamba 07:43
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    Gıda devi Barilla yükselişini sürdürüyor

    Haber: BMA

    Türkiye’de Bolu fabrikası da dahil olmak üzere, toplam 28 tesisinde ürettiği ürünleriyle, her gün 100’ü aşkın ülkede milyonlarca insana ulaşan Barilla Grubu, dünyanın en itibarlı şirketlerinin listelendiği araştırmada tırmanışını sürdürüyor. ReputationInstitute (RI) tarafından düzenli olarak yapılan ölçümlerde geçtiğimiz yıl 71.9 RepTrak puanı ile 43'üncü sırada yer alan Barilla, bu yıl büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Çalışmalarını "Sizin için iyi, Gezegen için iyi" stratejisi ile sürdüren Barilla, listede 74.7’lik puanı ile 20 basamak birden yükselerek 23'üncü sıraya yerleşti.

    Şirketin 15 ülkedeki çalışmalarının incelendiği Global İtibar Endeksi’nde en yüksek puana yüzde 81.1 ile ürün ve hizmetler alanında ulaşıldı. Elde edilen başarının Barilla çalışanlarının bir eseri olduğunu belirten Barilla Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Karababa, "Barilla olarak tüm dünyadaki üretim faaliyetlerimizi kurucumuz PietroBarilla'nın 'Çocuklarınıza yedirmeyeceğiniz hiçbir şeyi üretmeyeceksiniz' prensibi ile yürütüyoruz. En doğal malzemelerle ve katkı malzemesi olmadan üretilen ürünlerimiz lezzet ve kaliteleri ile tüketicilerimizce takdir ve tercih ediliyor. Yeni müşteri kazanımı, tüketici güveni ve çalışan aidiyeti anlamında Barilla son yıllarda çok ciddi bir başarı sağladı. 170 bin katılımcının değerlendirmeleri ile ulaşılan bu tabloda en büyük pay sahibi olan iş arkadaşlarımı kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

    “SİZİN İÇİN İYİ, GEZEGEN İÇİN İYİ”

    Endeksin detayları hakkında da bilgi aktaran Güneş Karababa, şirketin performansı, ürün ve hizmetleri, liderlik, sorumluluk, yönetim, çalışma ortamı ve inovasyon kabiliyeti ile Barilla’nın dünyanın en itibarlı 25 markası arasında yerini aldığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Beş yıl önce çevresel, finansal ve endüstriyel yönetim alanında hayata geçirdiğimiz 'Sizin için iyi, Gezegen için iyi' stratejisini benimseyen Barilla'nın öncelikli taahhütleri arasında insanlara, tüm canlılara, topluma ve gezegene saygılı faaliyetler yürütmek ve sürdürülebilir tarım uygulamaları ile tedarik zinciri anlaşmalarının teşviki yer alıyor. Barilla olarak durmaksızın ürünlerimizi iyileştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz 6 yılda 219 ürünümüz yeniden formüle edildi. Sadece son 3 yılda 73 üründe toplam yağ ve doymuş yağ oranları, 15 üründe ise tuz oranları düşürülüp; endüstri ortalamalarından daha az şeker ve daha fazla tam tahıl içerikleri ile satışa sunuldu. Diğer yandan insanların sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için yerel küçük üreticilerle sözleşmeli durum buğdayı üretimi yapılırken, sorumluluk sahibi tedarik zincirlerinden satın alınan hammadde miktarı 3 katına çıkarıldı.”

    İtalya, Türkiye, Yunanistan ve ABD gibi ülkeleri hedef alan 'Sürdürülebilir Makarnalık Buğday' projesi hakkında da bilgi paylaşan Karababa, “Hayata geçen proje ile su kullanımının, sera gazı emisyonlarının ve üretim maliyetlerinin yüzde 30 azaltılması ve mahsul verimliliğinde %20’lik bir artış ile çiftçiler için gelir artışı hedefleniyor. Grubun hayata geçirdiği çalışmalar neticesinde su tüketimi yüzde 19 oranında azaltılırken, sera gazı emisyonu ise yüzde 23 oranında düşürüldü. 2010 yılından bu yana tedarik zincirinin her aşamasında hayvan refahı konusuna da hassasiyet gösteren Barilla, tüm dünyada yıllık üretiminde yaklaşık 500 bin adede denk gelen 24 bin ton yumurtanın yüzde 82'sini serbest dolaşan tavuklardan elde ediyor; 2020 yılında bu oranı yüzde yüze çıkarmayı hedefliyor" açıklamasını yaptı.

    Anahtar Kelimeler: Gıda, Devi, Barilla, Dünyanın, Itibarlı

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