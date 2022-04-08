Gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Haber: S. Özge Yücel

Yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem, “Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı olarak mübarek Ramazan ayının başlaması itibari ile İl Binamızda her akşam İhtiyaç sahiplerine ve öğrenci kardeşlerimize iftar yemeği ikram edilmektedir. Ayrıca yine her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ‘Ramazan; paylaştıkça bereketlenir’ kampanyamızı da hızla devam ettirmekteyiz. Kampanyamız Ramazan ayı süresince devam edecektir. Türk Gençliği olarak tek amacımız Yüce Allah’ın rızasıdır. Ülkücü Türk gençliğine güvenen hayırseverlerimizin emanetleri hızlı bir şekilde dağıtılmakta devam etmektedir. Bu vesile ile aile ve öğrenciler adına tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Yüce Allah tüm hayırları kabul etsin” ifadelerini kullandı.