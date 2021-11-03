Gıda ürünleri satın alınacak

T.C. ADALET BAKANLIĞI BOLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Gıda ürünleri satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 9 KALEM TAVUK ETİ VE TAVUK ETİ ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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