Gıda ürünleri satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 9 KALEM TAVUK ETİ VE TAVUK ETİ ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
T.C. ADALET BAKANLIĞI BOLU AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 9 KALEM TAVUK ETİ VE TAVUK ETİ ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.