Gıda ürünleri satın alınacaktır

Bolu Polisevi ihtiyaçları için Gıda Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
BOLU POLİSEVİ İHTİYAÇLARI İÇİN GIDA ÜRÜNLERİ ALIMI BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bolu Polisevi ihtiyaçları için Gıda Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: