Gıda ürünleri satın alınacaktır

Bolu Polisevi ihtiyaçları için Gıda Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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