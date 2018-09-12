Haber: BMA

YENİGIDAM tarafından Üretim Alt Yapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na (MARKA) sunulan “Gıdanın Soyağacı” başlıklı projenin imza töreni gerçekleştirildi.

Proje kapsamında kurulacak gıda analiz laboratuvarının, hem üreticilerin hem tüketicilerin özellikle gıda güvenliği konusundaki endişelerini ortadan kaldırması, sektörler için ise önemli bir referans merkezi olmasıhedefleniyor.