Giden herkese faydası dokunuyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Çeşitli alanlarda eğitim veren Bolu Belediyesi Meslek Edindirme Kursları(BOLMEK) aşçı yardımcılığı, diksiyon, Türk işaret dili, öz bakım destek elemanı, düz dikiş makineci, mantar yetiştiriciliği, kağıt rölyef, kağıt heykel sanatı, hamurdan çiçek yapımı, atık kağıt ve muhtelif ambalajdan aksesuar yapımı, elde Türk işlemeleri, geleneksek el nakışları, Antep işi, iğne oyası, su kabağı işlemeciliği ve takı çizimi ve tasarımı alanları olmak üzere toplam 16 alanda eğitim veriyor.

Eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerler kurs bitiminde onaylı belgelerini almaya hak kazanıyorlar. Bolu Belediyesinden yapılan açıklamada kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bolu Belediyesi BOLMEK Kursları ve www.bolu.bel.tr/bolmek internet sitesinden başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü ve Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Tahsin Mert Karagöz, pandemi süresince kapalı kalan kurslarda eğitimlerine yeniden başlayan kursiyerleri ziyaret etti. Ziyarette kursiyerlerle sohbet eden Rasim Özdemir’e birçok kursiyer, açılan kursların kendileri için çok faydalı olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 14:29