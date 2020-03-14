Giden yolcu 10 binin üzerinde

Haber: N. Halid Altundal

Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgınının ardından üniversitelerin de tatil edilmesi ile birlikte, ilimizde eğitim gören binlerce Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi memleketlerine gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline akın etti. Sınırlı sayıdaki seferler nedeniyle memleketlerine gidemeyen öğrenciler, hafta sonu da sabah saatlerinden itibaren otogarda yoğunluk oluşturdu.

“TALEP OLDUKÇA EK SEFERLER DEVAM EDİYOR”

Yaşanan yoğunlukla ilgili açıklamalarda bulunan bir otobüs firması yetkilisi Hüseyin Güney, "Çarşıdaki şubelerimizde personel sayılarımızı artırarak öğrencilerimizin taleplerine cevap vermek istedik. Tatil açıklamasının ardından başladı, sabaha kadar devam etti. Gün boyunca da devam ediyor. Yaklaşık 42 tane ek sefer var. Talep oldukça devam ediyoruz. Hiçbir yolcuyu burada bırakmayacağız. Bizden giden yolcu sayısı şuana kadar 10 binin üzerinde. Gece saat 24.00'e kadar İzmir, Bursa, Ankara'ya ek seferler var. Araba sorunumuz yok. Kimse burada kalmaz" dedi.