GİDERAYAK SOHBET…

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın ve Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Merhaba 2020 gitmeye hazır mısın? Valizini hazırladın mı?

Hazırım hazırım eşyalarımı toparladım. Valizimi yerleştirdim saatin 24 olmasını bekliyorum.

Peki, beklerken biraz sohbet edebilir miyiz?

Ya bak ya giderayak beni konuşturacaksın senin başka işin yok mu? Herkes gibi 2021 i karşılasana

2021 ile bir yıl beraber olacağız nasıl olsa onunla konuşuruz ayrıca onun bekleyeni çok benim yokluğumu fark etmez şuan. Gerçi bu sene salgın nedeniyle insanlar dışarı çıkamayacak ve bunun içinde seni sorumlu tutuyorlar, sana kızıyorlar. Gerçekten senin virüsle bir ilgin var mı?

İşte bende bunu anlamıyorum Onur virüs ben varken çıkmadı 2019 varken çıktı. Ancak herkes beni suçluyor. Beni felaket bir yıl ilan ettiler hâlbuki ben normal bir yıldım.

Nasıl normal bir yıldın 2020, sen varken biz evlerden çıkamadık ve sen varken yaşanmadığımız doğal afet kalmadı hal bu ki biz seni ne umutlarla ne hayallerle karşılamıştık.

Valla Onur bu olaylarla benim ilgim yok. İnsanlar hep bir suçlu arıyor. Şimdide bana yani bir zaman dilimine suçlu diyorlar. Yahu ben alt tarafı bir yılım bir zaman dilimiyim doğal afetler ve salgınlar bana denk geldiyse bu benim suçum mu? Yoksa geçmiş yıllardan gelen insanların yaptıklarından kaynaklı bir şey mi? insanlar binaları sağlam yapmıyor. Önlemleri almıyor sonra en ufak bir depremde o bina yıkılıyor. Suçlu ben oluyorum. Yani suçlu ararken birazcık geçmişte yaptıklarınıza bakın.

Aslında haklısın 2020, biz sana galiba biraz haksızlık ediyoruz. Ama arka arkaya yaşanan olaylardan dolayı insanların psikolojisi o kadar bozuldu ki, kendimize bir suçlu arar olduk en sonunda da elle tutulmaz gözle görülmez. Kendini bile savunamayacak bir şeyi suçlamaya başladık senin de dediğin gibi galiba birazcık kendi yaptıklarımıza bakmamız kendimizi sorgulamamız lazım.

Evet, Onur birde ben psikoloji olayını anlamıyorum. Mesela benim olduğum 2020 yılında tüm insanların ağzından çıkan neredeyse aynıydı. Yani herkes “sıkıldım, psikolojim bozuldu. “ diyordu ve saçma sapan şeyler yapıyordu. Niye yapıyorlar diye inceledim evden çıkamadıkları içinmiş. İyide normalde de evden pek fazla çıkmayan insanlar var. Hatta bunlardan biride sensin sıkıldım diyen insanlar bunları hiç görmüyordu. Engelli deyip geçiyordu. Senin gibi insanların önünüzdeki engelleri kaldırmak için hiç çaba sarf etmiyordu. Kendileri aynı duruma düşünce şikâyet etmeye başladılar.

Evet, bu yönden bakınca 2020 insanlar için bir empati yılı oldu yani herkes özgür olmanın, sokaklarda gezmenin, bir birine sarılmanın, üretmenin değerini anladı. Umarım 2021 den başlayarak dünyamız daha özgür ve engelsiz bir hale gelir.

Onur bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Günlere, aylara, yıllara bu kadar çok anlam yüklemeyin. Unutmayın bizler sadece bir zaman dilimiyiz. Dolaysıyla bizi iyi ya da kötü siz insanlar yapıyorsunuz. Yaşanan olumsuzlukları önlemek istiyorsanız İnsanlık olarak doğaya saygı duyun, dünyanın dengesini bozmayın, hayal kurun çalışın ve üretin, istediğiniz ne olursa olsun gerçek olur. Yani iş bizde değil iş siz insanlarda. Hadi artık ben kaçayım da 2021 gelsin.

2020 sana son bir soru,” yolda 2021 ile karşılaşırsan benimle ilgili ne anlatacaksın? “

Hım güzel soru. Seninle ilgili “Onur diye bir adam var. Çok zeki ve çok inatçı, hiç rahat durmuyor. Hiç kimseyi de rahat bırakmıyor. Birde ne düşünüyorsa özgürce yazıyor ve söylüyor yani hiç kimseden çekinmiyor. Ona ve ekibine dikkat et. Giderayak beni bile konuşturdular sana da her an bir iyilik yapabilirler.“ Diyeceğim. Hadi zaman geldi ben gidiyorum. Hoşça kal…

Teşekkürler 2020 gerçi İyi bir şey mi dedin. Yoksa kötü bir şey mi dedin anlamadım ama sen diyorsan vardır bir bildiğin. Güle güle 2020….

Evet, arkadaşlar merak etmeyin delirmedim sadece 2020 yi böyle uğurlamak istedim. Şuanda 2021 in ilk saatlerindeyiz. Umarım 2021 virüslerden parazitlerden uzak, sağlık mutluluk ve başarının salgın halinde insanlara bulaştığı bir yıl olur. Herkesin iyi seneler. Haftaya görüşmek dileğiyle…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca & Özge Nur Dilber – Bolu Olay Günsem Gazetesi…