Gineli öğrenci Hafız oldu

Haber: N. Halid Altundal

Gine Cumhuriyeti’nden gelip Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuyan Gineli Abdullah Sylla hafız oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) yurtlarında kalan Gineli Abdullah Sylla’yı, geçtiğimiz günlerde İl Müftüsü Orhan Genç kabul etti. BAİBÜ öğrencisi Abdullah hafızlık belgesini Müftü Genç’in elinden büyük bir heyecan içerisinde aldı. Bolu Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Abdulvahit Çalgam ve KYK Yurtlarında Manevi Danışman olarak görev yapan Vaiz Harun Bakan eşliğinde hafızlığını haslayarak bitiren Abdullah’ın heyecanı gözlerinden okundu.