Haber: Semih BAYKAL

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY soruşturması kapsamında içlerinde ilimiz olan Bolu’nun da olduğu Giresun merkezli toplam 7 ilde operasyon yapıldı. Bolu, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ordu illerini kapsayan yapılan operasyonlarda ‘Bylock’ kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Toplam 13 gün süren gözaltı işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4’ çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.