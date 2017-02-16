Haber: Erdal TANRIVERDİ
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Mustafa Sönmez, Bilal Gölen
Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Dk. 81 Isaac) , Abwo (Dk. 75 Jones), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan (Dk. 88 Cihan Can), Dodo, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Artun Akçakın, Oktay Delibalta (Dk. 56 Ndongala), Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Kala (Dk. 76 Mertcan Çam) , İzzet Yıldırım, Cemil Adıcan, Fevzi Özkan (Dk. 56 Halil Köçer), Caner Cavlun
Goller: Dk. 52 Volkan Okumak, Dk. 63 Recep Aydın, Dk. 90 Isaac (Giresunspor), Dk. 73 Abdulaziz Solmaz (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Oktay Delibalta, Dk. 66 Berkay Can Değirmencioğlu, Dk. 84 Halil Köçer, Dk. 89 Sinan Ören (Şanlıurfaspor), Dk. 7 Volkan Okumak, Dk. 34 Recep Aydın, Dk. 73 Berkan Yıldırım, Dk. 84 Dodo (Giresunspor)
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!