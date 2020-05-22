Giriş çıkışlar kontrol altında

Haber: C. Kutay Aykan

Korona virüsünün yayılması için alınan önlemler ve tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Ankara istikameti TIR Parkı ile İstanbul istikameti Dağkent bölgesinde oluşturulan iki ekip şehrimize giriş çıkış yapan sürücüleri durdurarak ateş ölçer cihazla sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Sağlık ekipleri ile polisler ayrıca araç içerisinde maske takmayan vatandaşları da uyararak maske takarak yolculuk yapılması konusunda uyarılarda bulundular. Sağlık ekipleri ile görevli polislerin güzel bir dille vatandaşlara bilgiler de vererek, emniyet kemeri takmaları ve hız yapmayarak, kurallara uyulması konusunda da uyarılarda bulundular.