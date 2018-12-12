Haber: Gönül Olutürk

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Bolu Girişimci Kadınlar Dernek Başkanı Aynur Arabacıoğlu ve yönetimini kabul ederek Ankara’da Yenimahalle’de yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Fethi Yaşar hemşeri derneklerinin önemine değinerek, “Göreve geldiğim günden beri gücüm yettiği kadar hemşeri derneklerini ziyaret ediyorum, onlarla bir araya geliyorum, ihtiyaçlarını soruyorum. Hemşeri derneklerini önemsiyorum. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu kamplaşmaya karşı en büyük tutkal hemşeri dernekleridir. Sizler hem Bolu geleneğinizi yaşatacaksınız, hem doğduğunuz toprakların sorunlarıyla ilgileneceksiniz, hem de doyduğumuz toprak olan Gazi Mustafa Kemal’in bize emanet ettiği Cumhuriyetin başkenti Ankara’nın sorunlarına eğileceksiniz. Burada yaşayan sizlersiniz, siz yaşadığınız kentten mutlu olursanız biz de başarılı olmuşuz demektir. Kapım sizlere sonuna kadar açık” dedi.

Ankara Bolu Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Aynur Arabacıoğlu Başkan Fethi Yaşar’a yapacağı çalışmalar ve hizmetlerde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.Dernek üyelerini tanıtarak Ankara’da geçmişte yaptığımız faaliyetlerin artarak devam ettiğini 862.etkinligimizi Ankara Bolu Dernekleri Federasyonumuzla beraber geride bıraktık bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz diyerek yakında yapacakları saray sevgi evleri projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu hoş sohbet içinde geçen konuşmalardan sonra günün anısına Türk Bayrağı hediye edilerek üyelerle beraber hatıra fotoğrafı çektirdiler Fethi Yaşar başkanımız bizleri kabulünden dolayı kendisine teşekkür ederiz diyerek ziyaret sonlandırıldı.