Girişimcilik Atölyesi Açıldı

Haber: Ceylan Beykoz

TOBB Bolu İl Genç Girişimciler Kurulu organizasyonuyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Oryantiring Federasyonu ve Bolu Bağışçılar Vakfı gibi kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen 1. Girişimcilik Etkinliği kapsamında yapılan okullar arası oryantiring yarışmasında birinciliği elde eden Köroğlu Ortaokulu’na birincilik ödülü olarak TOBB Bolu İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından yapılan girişimcilik atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Köroğlu Ortaokulu’nda gerçekleştirilen açılış etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Bolu Bağışçılar Vakfı Başkan Vekili Nahit Abak, TOBB Bolu İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sertaç Günay ve Kurul üyeleri, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce ve Kurul üyeleri, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Şerafettin Tarım yaparken, TOBB Bolu İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sertaç Günay da bir konuşma yaparak Kurulun genç girişimciliğini geliştirme ve yaygınlaştırma alanındaki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sonrasında ise TOBB Bolu İl Genç Girişimciler Kurulu’nun Minikler Yaşama Girişiyor (MİYAGİ) projesi ve yer alınan diğer projeleri hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş de bir konuşma yaparak Bolu iş dünyasının çatı kuruluşu olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimciliği geliştirme konusuna verdiği önemi vurguladı. Başkan Türker Ateş, girişimcilik faaliyetlerini Bolu TSO koordinatörlüğündeki TOBB Bolu İl Genç Girişimciler Kurulu ve İl Kadın Girişimciler Kurulu aracılığıyla sürdürdüklerini belirterek, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen ve katkı veren herkese teşekkür etti. Ateş, girişimcilik alanında bu gibi sonuç odaklı proje ve programlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı da konuşmasında söz konusu projenin gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti; dereceye giren okulları ve öğrencileri tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Programın devamında, oryantiring yarışmasında 1. olan Köroğlu Ortaokulu’nun yanı sıra 2. sırada yer alan Orhangazi Ortaokulu ve 3. olan Sakarya Ortaokulu’na ödülleri takdim edildi. Ayrıca organizasyona katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür belgeleri verildi.

Programın devamında TOBB Bolu İl Genç Girişimciler Kurulu tarafından tefriş edilen ve içinde üç boyutlu yazıcının yanı sıra çeşitli donanım yer alan girişimcilik atölyesinin açılışı yapılarak öğrenciler tarafından geliştirilen projeler incelendi.