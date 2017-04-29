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29 Nisan 2017 Cumartesi
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    • GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ TAMAMLANDI

    Gerede Belediyesi ve KOSGEB işbirliğinde, girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla Gerede’de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi gerçekleştirildi.

    29 Nisan 2017 Cumartesi 07:49
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    GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ TAMAMLANDI

     

    24 Nisan 2017 Pazartesi günü Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgi Evi’nde başlayan Uygulamalı girişimcilik eğitimi; ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması gibi birçok amaca haiz eğitim ve atölye çalışmalarından oluştu.

    Gerede Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen eğitim kapsamında, eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan katılımcıların seçilen başarılı iş fikirlerine geri ödemeli veya geri ödemesiz hibe desteği verilerek, iş kurmasına yardımcı olunacak.Ortalama 60 saatlik eğitim ardından Uygulamalı Girişimcilik programını başarıyla tamamlayan girişimciler sertifikalarını önümüzdeki günlerde düzenlenecek programla alacaklar. 

                    Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı konuşmada “ Açmış olduğumuz bu kurs sayesinde umarım katılımcıların her biri kendi İşlerinin sahibi olurlar yapacakları projelerle birçok kişiyi de iş sahibi yaparlar, bizlerde her zaman kursiyerlerimizin arkasında olup onları destekleyeceğiz ve takipçisi olacağız. Kursa katılan tüm kursiyerlerimizi KOSGEB yetkililerini ve eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. Katılımcılarımızın belgelerini önümüzdeki günlerde, Kosgeb tarafından elimize ulaştırıldığında takdim edeceğiz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, KOSGEB, Işbirliğinde, Girişimciliğin

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