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23 Aralık 2017 Cumartesi
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    • Girişimcilik eğitimi tamamlandı

    Gerede Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen ve 30 girişimcinin katıldığı girişimcilik eğitimi 19-20-21-22 Aralık tarihlerinde Eğitimci Şeyda Otluoğlu Kuyumcu’nun verdiği derslerle tamamlandı.

    22 Aralık 2017 Cuma 11:37
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    Girişimcilik eğitimi tamamlandı

    Haber: BMA

    Eğitimin 3.gününde Gerede TSO’ya  ziyarette bulunan Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doc. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Şevki Erkal, Bolu 112 Acil Başkanı Mehmet Balcı, Bolu Diş Hastanesi Başhekimi Taner Laçin, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Zeynep Baysal ve Halk Sağlığı Uzmanı Bedri Konuk, Gerede Devlet Hastanesi Başhekimi, ilçe sağlık müdüründen oluşan heyet ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’da eğitimde olan kursiyerlerin dersine katılarak başarılar dilediler. Katılımcılar iş hayatına atılacak özellikle Kadın girişimcileri tebrik ederken kurumlarına ne görev düşüyorsa  yapmaya hazır olduklarını dile getirdiler. 1.Gün Yönetim kurulu başkanı Ersin Kaşka İş yaşamı hakkında bilgiler verdi. 2.gün Daha önce eğitimlere katılarak beslenme kulübü açan kadın girişimci Nilgün Şengönül Kursiyerlerle deneyimlerini paylaştı. Girişimcilik eğitimi boyunca Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde girişimcilik, girişimcinin özellikleri, iş fikri geliştirme süreci, yapılabilirlik (fizibilite), pazar araştırması, pazarlama planı geliştirme, üretim planı geliştirme, yönetim planı geliştirme, finansal plan geliştirme ve iş planı hazırlama konularında bilgi verildi. Eğitim sonrası  KOSGEB desteği ile yeni bir iş kurmak isteyen gençlerimiz destekleniyor ve 50 bin TL hibe kredi, 100 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Bu desteklerden biri de yeni bir iş yeri kurmak isteyenler için verilen 50 bin TL hibe kredidir. Yeni bir iş kurmak isteyen genç girişimcilere finansal destek sağlanıyor.  KOSGEB  aracılığı ile alınan 50 bin TL yeterli olmadığı durumlarda devlet tarafından alınan 100 bin TL kredi de verilmektedir. 100 bin TL kredi için 2 yıl geri ödeme yapılmamaktadır. iş kurmak isteyen gençlere de geri ödemesi olmaksızın 50 bin TL destek verilecek. 50 bin TL’lik hibenin yanı sıra eğer isterlerse gençler devlette 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi alabilecek. Yeni iş kuran gençler 3 yıl boyunca vergiden muaf olmalarının yanı sıra eğer çiftçilik yapıyorlarsa proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek alacak. 50 BİN TL HİBE ŞARTLARI NELERDİR? -50 bin TL hibeden yararlanmak isteyen gençler öncelikle 24 saati atölye çalışmalarından oluşan 70 saatlik uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlamak zorundalar. -Girişimcilik eğitimlerini tamamlayan genç girişimciler belgelerini  aldıktan sonra hibe için başvuruda bulunabilirler. KOSGEB Girişimcilik Destek Programı’na katılan ve 50 bin TL’lik hibe başvurusu olumlu sonuçlanan gençlere verilecek olan 50 bin liralık tutar ise şu şekilde hesaplanacak; -2 bin TL - İşletme kuruluş desteği, -18 bin TL - Kuruluş Dönemi makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım desteği, -30 bin TL - İşletme giderleri desteği GENÇLER İÇİN VERİLECEK DİĞER DESTEKLER -GENÇDES programı ile gençleri sanatsal ve sportif faaliyetlerine karşılıksız destek verilecek. 

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Ticaret, Sanayi, Odası, Doğu

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