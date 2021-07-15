Gişelerde trafik durma noktasına geliyor

Haber: Yasin Bilgi

Gece saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde trafik yoğunluğu oluşturdu. Özelikle Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin kullandığı Gerede gişeleri ve bağlantı yolu ile Bolu-Samsun yolunda trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Bazı noktalarda ağır tonajlı araçların etkisiyle yavaşlayan trafik, Karabük yol ayrımında normale dönüyor. Öte yandan, Sakarya'da da Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 kara yolunda akıcı yoğunluk sürüyor.