Haber: Kasım ŞAHİN

2016 yılında gitti gidiyor internet sitesinden kendisine 180 TL değerindeki Türk kahve makinası sipariş ettiğini belirten polis memuru Cemil Toprak, şirket sahibi ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve haklarında; “Bilişim sistemleri baka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından dava açılan internet sitesi sahibi Kaan Şen ile 6 çalışan yargılanıyor.

Şirket sahibi ile 5 çalışanın firari durumda olduğu ve bulunamadığı gerekçesiyle mahkeme heyeti bu şahısların yakalanmasına karar verdi. İlk görülen duruşmaya sadece Mersin Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünde okuyan öğrenci E. Y. Katıldı. Görüntülü sistemle sanık olarak yargılanan E.Y.; “Ben yarı zamanlı olarak şirkette çalışıyorum. Öğrenci olduğum için bütçeme katkı olsun diye işe girdim. İnternet üzerinden satış yapmıyordum. Sadece internet sitesinde grafik taşırım işine bakıyorum. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum” dedi.

Gitti gidiyor gibi faaliyet gösteren internet sitesi sahibi ve çalışanlarından şikayetçi olduğunu belirten polis memuru Cemil Toprak; “2016 yılında bu internet sitesinden 180 TL karşılığı Türk kahve makinası alıp talep ettim. Parayı da havale ettim. Aradan iki geçti makinam gelmedi ve paramı da iade etmediler. Beni dolandırdılar. Kendilerinden şikayetçiyim” ifadesini verdi. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.