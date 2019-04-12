Gitti ”TOSUN”ların parası

Haber: Kasım ŞAHİN

Ormanpınar Köyünde yetiştiği 4 adet tosununu internet sitesinden satışa çıkartan Muharrem Öztürk, dolandırıcıların kurbanı oldu. Alıcı kimliğinde köye gelen Abdullah Köseoğlu ile Hasan Bölge, 4 adet tosunu 30 bin lira karşılığında almaya talip olup, 5 bin lira kaparo ve 27 bin liralık senet vererek besici Muharrem Öztürk ile anlaştı. Dolandırıcı alıcılar 27 bin TL’yi de Ankara’da ödeyeceklerini ve altın bozduracaklarını söyleyerek, tosunları kamyona yükleyerek, hep birlikte yola çıktılar. Ne var ki uyanık dolandırıcılar, Ankara’ya geldiklerinde tosunları başka bir kamyona yükledikten sonra yanlarına gelen başka bir arabayla kaçarak kayıplara karıştılar.

Olaydan 3 ay sonra yakalanan dolandırıcılar Abdullah Köseoğlu ile Hasan Bölge yakalanarak Kırıkkale Cezaevine gönderildiler. Sanıkların aynı suçtan da cezalarının olduğu öğrenildi. Mahkeme de üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Abdullah Köseoğlu; “Bu olayla benim hiçbir suçum yok. Ben sadece gezmek amacıyla Ormanpınar Köyüne arkadaşım Hasan Bölge ile birlikte geldim. Alıcı Hasan’dır, ne senet olayını gördüm ne de para alışverişini” dedi.

Esas alıcının kendisi olduğunu ve 4 tosun için 5 bin TL parayı kendisinin verdiğini belirten Hasan Bölge’de savunmasında; “Besici 4 tosununu satmak için internete satış ilanı vermiş ve bende orada gördüm ve köye arkadaşımla birlikte geldik. Burada 5 bin TL peşinat verdim, altınları satıp vermek şartıyla 27 bin liralık senet yaptık. Hatta satın aldığım hayvanların ne pasaportu ne de kulak küpesi vardı. Rahatlıkla il dışına çıkarttık. Kesinlikle alıcıyı kandırıp kaçıp uzaklaşmadık. Şu anda tutukluyum, borcumu ödemek için tahliyemi istiyorum” derken mahkeme başkanının, “Tosunları ne yaptın” demişi üzerine de; “Tosunları sattım” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanının, “Peki o zaman neden borcunu ödemedin” sorusuna da; “Valla başkanım başkasına borcum vardı parayı ona ödedim. Söz veriyorum, borcumu ödeyeceğim” şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti her iki dolandırıcının da tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.