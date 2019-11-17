Haber: Aysun Beykoz

Bölgemizde bulunan birçok ilde AGD tarafından düzenlenen organizasyonlarda İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı. Sakarya, Zonguldak, Kocaeli ve başta Bolu olmak üzere yurt genelinde protestolar yapıldı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Ağa Camisi önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, "Kudüs İslam'ındır, Müslümanlar birleşsin", "Kudüs coğrafi bir mesele değildir, imani bir meseledir" pankartları açtı. Zonguldak'ta kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan AGD Zonguldak Şubesi üyeleri, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla slogan atarak saldırılara tepki gösterdi. Kocaeli'de, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

BOLU’DA GIYABİ NAMAZ

Bolu'da Kadı Camisi önünde toplanan AGD üyesi bir grup, çeşitli pankartlar açtı. Burada grup adına basın açıklaması yapan AGD Bolu Şube Başkanı Sebahattin Pınarcı, tüm İslam ülkelerindeki hükümetleri İsrail konusunda daha sahici adımlar atmaya davet ettiklerini belirterek "Bu coğrafyaya huzur ve barışı getirecek adımlar ABD ve İsrail ile bir ve beraber olmakta değil İslam ülkeleri ve ezilen diğer ülkelerle hak ve adalet ekseninde birlikteliktir" dedi. Konuşmanın ardından saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.