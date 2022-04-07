GİYİLMEYEN KIYAFETLER KUMBARAYA







Giysi Kumbaraları’nda biriken eski giyecekler Belediye’nin sözleşme yaptığı firma tarafından ayrıştırıldıktan sonra kullanılabilir durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, önemli bir bölümü de fabrikalarda izolasyon malzemesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle geri dönüşüm yelpazesini gün geçtikçe genişleten Gerede Belediyesi; bu kapsamda kullanılmış giyim/tekstil atıklarının (giysi, ayakkabı, kemer, çanta, tül, perde, battaniye, nevresim vb.) evsel atıklardan ayrı olarak toplanarak, bu atıkların öncelikli olarak yeniden kullanımını, geri dönüşümle ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile geri kazandırılmasını ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini hedefliyor.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’ İlçemizde belirlediğimiz yerlere 30 adet giysi kumbarası yerleştirdik.Vatandaşlarımız kullanılmış giysi ve ayakkabılarını çöp yerine bu kumbaralara bırakarak hem ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım edebilir hem de dolaylı yoldan ekonomimize katkı sağlayabilirler. Atıklarımızı çöp depolama alanımıza çöple beraber gitmesini önleyeceğiz ve söz konusu atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması son derece önemli. Kullanılabilir durumda olan giysi, ayakkabı vb. eşyalar sözleşme yaptığımızfirma tarafından ayrıştırılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak.” Dedi.