Haber: Semih Baykal

İddiaya göre, İlimiz Yukarı Çarşıda Resul Koymatlı’ya ait Taşhan Giyim isimli iş yerinin önüne Caner Özcekiç müşteri kılığında geldi. Özcekiç, kapının önünde sigara içen Koymatlı’ya ‘bere var mı?’ diye sordu. Koymatlı da bunun üzerine ‘içeriye bak istersen’ dedi. Özcekiç dükkana girdi. Koymatlı’da sigarasını içtikten sonra dükkana girmek için yöneldi. Bu sırada Caner Özcekiç bir anda iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Özcekiç’in hareketlerinden şüphelenen Koymatlı, hemen kasayı kontrol etti. Kasa’dan yaklaşık 2 bin 500 TL’sinin çalındığını fark eden Koymatlı durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardında polisler, Caner Özcekiç’i tespit etti. Ekipler, şahsı yakalamak için harekete geçti. Polis, şahsı yakalamak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dükkan sahibi Koymatlı’da şahsı görenleri hemen 155’i arayarak ihbar etmesini istedi.



