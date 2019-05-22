Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından her yıl başlatılan “Giymediklerinizi Giyecekler Var” kampanyasının bu yıl da devam ettiği belirtildi. Kampanya kapsamında vatandaşların, vermek istedikleri ihtiyaç fazlası kullanılabilir, temiz ve ütülü giysilerini Ramazan Dede Bilgievine bırakabilecekler. Kampanya çerçevesinde toplanan giysiler ise 27 Mayıs’tan itibaren ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar kampanya hakkında yaptığı açıklamada her yıl düzenlenen kampanyanın bu yıl da vatandaşlardan gelen desteklerle başlatıldığını belirterek, “Vatandaşlarımız, ihtiyaç fazlası kullanılabilir, temiz ve ütülü giysileri kampanya çerçevesinde Ramazan Dede Bilgievine bırakıyorlar. Gelen giysiler görevli personel tarafından titizlikle ayrıştırılıp askılara asılıyor. Görevli arkadaşlarımız, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize bir mağazadan alışveriş yapıyor duygusunu yaşatabilmek için büyük çaba ve gayret göstererek çalışıyorlar. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızda Ramazan Dede Bilgievine gelerek, ihtiyaç duydukları elbiseleri 27 Mayıs itibariyle alabilirler” dedi.